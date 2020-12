Wolfgang T. wurde wegen des Mordes an seiner Freundin schuldig gesprochen. Er hat sie laut dem Urteil in der Seerheinbadi in Tägerwilen erschlagen. Der 64-Jährige akzeptiert das Urteil nicht. Nun kommt es zum Berufungsprozess.

Vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen wurde Wolfgang T.* wegen Mordes verurteilt. Das Gericht verurteilte ihn zu einer lebenslänglicher Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung. Für die Staatsanwaltschaft war klar, dass T. im Mai 2016 seine langjährige Geliebte Marina A.* bei der Seerheinbadi Tägerwilen erschlagen und im Wasser liegen gelassen hat. Der genaue Tathergang «wird wohl nie restlos aufgeklärt», sagte die Richterin. Sein Verteidiger plädierte vor dem Bezirksgericht auf Freispruch. Nun kommt der Fall vor die nächste Instanz. Am Donnerstag muss sich der Beschuldigte vor dem Obergericht des Kantons Thurgau verantworten.

In der Anklageschrift wird T. vorgeworfen, er habe die Tat und die Tötung seiner Geliebten von langer Hand und akribisch geplant. Dies erläuterte der Staatsanwalt auch bereits vor dem Bezirksgericht mit Daten, die T. im Internet, im Mobilfunknetz, mit Kreditkarten und auf Überwachungskameras hinterlassen hatte.

Heiratsantrag per SMS

Für die Tat reiste der heute 64-Jährige aus Spanien in die Schweiz. Er hat seinen Wohnsitz seit 2008 auf Teneriffa, nachdem das Geschäft des gebürtigen Konstanzers in Konkurs gegangen war. Via Flieger nach Barcelona und dann mit einem Mietauto gelangte T. in den Thurgau, wo er sich mit A. verabredete. Seiner Geliebten machte er zuvor einen Heiratsantrag per SMS. So habe er das Vertrauen von ihr gewinnen wollen, hiess es vor Gericht.

Denn der Beschuldigte habe Geldprobleme gehabt. Er liess für seine Geliebte eine Lebensversicherung über 500’000 Franken abschliessen. Nur wenige Stunden vor der Tat unterschrieb A. in einem Restaurant in der Nähe der Seerheinbadi in Tägerwilen ein Dokument mit der Überschrift «Private Generalvollmacht», das T. ermöglichte, unter gewissen Umständen an das Geld zu kommen.

Zuerst Liebesakt, dann Tod

Nach dem Besuch im Restaurant seien A. und T. getrennt zur Badi gefahren. Laut der Anklageschrift nahm A. eine Decke aus dem Auto und lief gemeinsam mit dem Beschuldigten ans Wasser – in der Absicht, dort sexuell zu verkehren. «Nach oder während des Geschlechtsverkehrs behändigte der Beschuldigte einen Stein und schlug damit mehrfach heftig gegen den Kopf von A.», heisst es weiter. Dann machte er sich auf den Weg zurück nach Spanien.

Verhaftet wurde der damals 62-Jährige zwei Tage nach der Tat am Flughafen in Barcelona. Er wurde später an die Schweiz ausgeliefert, da die Tat in der Schweiz passiert war. Wegen des Tatorts war auch der Prozess vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen.