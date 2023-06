Jack Smith: Der Sonderermittler, der Trump vor Gericht stellte

Grösste Diskretion

Der oft grimmig dreinblickende Jurist und Vollbart-Träger arbeitete in Den Haag als Chefankläger am Sondertribunal für Kriegsverbrechen im Kosovo. Dann ernannte ihn US-Justizminister Merrick Garland im November zum Sonderermittler in der Causa Trump.

Gegen Politiker aus beiden Parteien

Der Absolvent der Elite-Universität Harvard hatte seine Karriere als Staatsanwalt in den 1990er Jahren in New York begonnen. 1999 wechselte er an eine der Bundesstaatsanwaltschaften in der Millionenmetropole, wo er neun Jahre lang arbeitete.