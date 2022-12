Erst macht er sich in die Hose, dann sticht er auf sein Opfer ein

Luzern Der 44-jährige Täter wurde nun vom Kriminalgericht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung schuldig gesprochen. Wegen verminderter Schuldfähigkeit in schwerem Grade wird er zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.

Im Juni 2020 wurde im Freizeit- und Erholungsgebiet Nordpol in Luzern ein Mann nach einer Streitigkeit mehrfach niedergestochen.

Die Messerstecherei ereignete sich im Juni 2020 im Freizeit- und Erholungsgebiet Nordpol in Luzern. Ein heute 44-jähriger Mann kam dort gegen Mittag an und konsumierte sechs bis sieben Liter Bier und rauchte mehrere Joints. Einige Zeit später und damit schon reichlich alkoholisiert ging er zu den Tischen bei der Grillstelle und traf dort auf sein späteres Opfer. Auch dieser Mann konsumierte davor Alkohol und war dabei, mit seiner Begleitung Spiele zu spielen. Die beiden Männer kannten sich vom Sehen und der spätere Täter versuchte immer wieder, mit dem Mann und seiner Begleitung ins Gespräch zu kommen. Der Mann wies jedoch den 44-Jährigen immer wieder ab und forderte ihn auf, sie in Ruhe zu lassen.