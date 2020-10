Sound

Das wichtigste Argument für oder gegen einen Kopfhörer ist der Klang. Hier sind die Vorlieben der Träger aber ganz unterschiedlich: Für die einen braucht es Bass bis zum Abwinken, andere wollen lieber einen kristallklaren Sound. Egal, was man mag, mit der entsprechenden App von Sony lässt sich das Klangbild nach seinen eigenen Vorlieben oder dem gerade gehörten Musikstil verändern. Das ist nicht nur praktisch, sondern macht Sinn, will man vermutlich den wummernden Techno-Track anders hören als die klassische Sonate. Allgemein wirkt der Sound beim Sony WH-1000XM4 ausgewogen, voll und warm.

360°-Audio

Ein völlig neues Klangerlebnis soll 360°-Audio bieten. Dazu muss man von seinen Ohren Selfies schiessen. Die entsprechende App sagt, wohin man das Smartphone dabei halten muss. Das Set-up dauert rund 30 Sekunden und ist keine Hexerei. Danach werden die Daten an Sonys Server geschickt und ausgewertet und der Klang auf die Ohren entsprechend angepasst. Um 360°-Audio zu nutzen, braucht man aber nicht nur ein Gerät, das dies unterstützt, sondern auch eine Musikquelle. In unserem Test war das Tidal. Der Streamingdienst bietet bisher eine überschaubare Anzahl an Rundum-Audio-Songs. Hier ein Fazit zu ziehen, ist schwierig, sind die Eindrücke doch von Track zu Track und Stil zu Stil unterschiedlich. Während es bei einigen Liedern klar einen Hörgewinn gab, leiden andere Songs wiederum, und sie tönen undefiniert und matschig.

Noise Cancelling

Batterie

Um den Akku muss man sich keine Sorgen machen. Die Batterie versorgt den drahtlosen Kopfhörer meist für mehrere Tage mit Strom, und dies auch bei stundenlanger Nutzung. Ausserdem ist der Akku schnell via USB-C-Kabel geladen. Ist die Batterie dennoch einmal leer und es ist keine Steckdose in Sicht, so kann der Kopfhörer auch per Kabel betrieben werden – vorausgesetzt, das eigene Handy verfügt über einen Anschluss oder Adapterstecker. Der gepolsterte Bügel sorgt dafür, dass auch stundenlanges Tragen bequem bleibt.