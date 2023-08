Basel: Polizei hat erstmals Böller-Bussen verteilt

Rund um die Bundesfeier galten in Basel-Stadt dieses Jahr erstmals neue Regeln zum privaten Abbrennen von Feuerwerk. So war es verboten, in der Nähe von Spitälern Feuerwerk zu zünden. Dies sei offenbar mehrfach missachtet worden, hiess es in einem ersten Fazit am 1. August der Polizei Basel-Stadt.

Am Mittwoch veröffentlichte sie nun die Zahlen dazu. «Mit der Umsetzung der neuen Regeln sind wir grundsätzlich sehr zufrieden», so Polizeisprecher Stefan Schmitt. So gingen dann auch nur wenige Meldungen in Zusammenhang mit Feuerwerk ein. In der Nacht von 31. Juli auf 1. August stellte die Polizei zwei Ordnungsbussen aus, weil das Feuerwerk an einem falschen Standort gezündet wurde. Der Abstand zu Spitälern, dem Tierpark Lange Erlen oder dem Zolli wurde von den jeweiligen Personen nicht eingehalten, präzisiert Schmitt.

In der 1. August-Nacht verteilte die Polizei keine Feuerwerk-Busse

Zwei weitere Bussen wurden verteilt, weil die Raketen und Böller vor 18 Uhr oder nach ein Uhr abgelassen wurden. Gemäss Polizeiverordnung können Widerhandlungen mit 150 Franken gebüsst werden.

In der Nacht vom 1. August verteilte die Polizei dann gar keine Feuerwerk-Bussen mehr, wie es heisst. Dies liege auch an der kurzen Zeitspanne, die das Zünden von Feuerwerk in Anspruch nimmt. «Unsere Patrouillen konnten bei keiner der eingegangenen Meldungen mehr Feststellungen machen, als sie vor Ort eingetroffen sind», so Schmitt.

