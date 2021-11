Covid-Gesetz – Erst sagten sie Ja, dann Nein

SVP-Nationalrätin Esther Friedli sagt, sie sei bei der Abstimmung im März hin- und hergerissen gewesen. Das Zertifikat habe sie damals schon abgelehnt, doch wegen der dringend benötigten Wirtschaftshilfen habe sie in der Schlussabstimmung dennoch Ja gesagt.

SVP-Präsident und Ständerat Marco Chiesa stimmte am 19. März Ja zum revidierten Covid-Gesetz. Mitte Oktober warnte er davor, das «extreme» und «diskriminierende» Gesetz anzunehmen. «Im März war keine Rede davon, dass eine Familie für den Zoobesuch ein Zertifikat braucht», sagt er.

Das revidierte Covid-Gesetz wurde am 19. März im National- und Ständerat mit grosser Mehrheit verabschiedet.

Das Schweizer Volk müsse am 28. November «Nein zum extremen Covid-Gesetz» stimmen – mit diesen Worten eröffnete SVP-Präsident Marco Chiesa Mitte Oktober den Abstimmungskampf gegen das revidierte Covid-Gesetz.

Der Zürcher Nationalrat Gregor Rutz sagt: «Weil sich die Umstände grundlegend geändert haben.» Der Gesetzesgrundlage für ein Zertifikat habe er zugestimmt, um Auslandreisen zu vereinfachen und Grossveranstaltungen wieder durchführen zu können. «Von einem Obligatorium in allen Restaurants war nie die Rede, das hätte ich nicht befürwortet.»

«Es hat ständig Verschärfungen gegeben»

«Als wir im März darüber abgestimmt haben, war keine Rede davon, dass eine Familie für einen Zoobesuch ein Zertifikat braucht oder ein Handwerker nicht mehr einen Kaffee an der Wärme trinken kann», erklärt Parteipräsident Marco Chiesa.

Auch SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr hat ihre Meinung geändert: «Seit der Abstimmung im Parlament ist einige Zeit vergangen, und ich konnte wiederholt feststellen, dass sich der Bundesrat nicht an Vorgaben gehalten hat.» Es habe ständig mehr Verschärfungen gegeben.

Bis heute habe der Bundesrat keine fassbare Ausstiegsstrategie vorgelegt, und er hält weiterhin an der besonderen Lage fest, sagt Gutjahr. «Das ist nicht nachvollziehbar und zeigt, dass der Bundesrat seine Macht nicht abgeben will.»

«Ich habe mich schwergetan»

Nationalrätin Esther Friedli sagt, sie habe sich bei der Abstimmung im März schwergetan. «Man muss sich in die Situation zurückversetzen. Viele Firmen waren seit Dezember geschlossen.» Die Härtefallhilfen und Verbesserungen beim Erwerbsersatz seien dringend nötig gewesen. Hingegen habe sie das Covid-Zertifikat abgelehnt. In der Schlussabstimmung habe sie in Abwägung aller Umstände Ja gesagt.