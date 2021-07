In Gartenhag geprallt - Erst seit 2 Tagen den Führerausweis – 18-Jähriger muss ihn wieder abgeben

Am Sonntag kam es in Niederwil AG zu einem Unfall.



In Niederwil AG ereignete sich am Sonntag kurz vor neun Uhr ein Unfall. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein 18-jähriger Schweizer auf dem Tafelackerweg in Richtung Fischbach-Göslikon. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Ideallinie ab, touchierte einen Wasserstein und prallte in der Folge gegen einen Gartenhag. Der Lenker blieb unverletzt.