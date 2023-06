Champions League: Erst Sion-Abstieg, dann Champions League – Balotelli posiert mit Pokal 

Mit Sion stieg der 32-Jährige in die Challenge League ab.

IMAGO/Action Plus

Es ging sogar so weit, dass er die Trophäe in die Höhe stemmen konnte.

Mit Sion stieg Mario Balotelli letzte Woche blamabel in die Challenge League ab und fehlte dabei in den entscheidenden Barrage-Spielen gegen Stade Lausanne-Ouchy ohne Angabe von genaueren Gründen. Vor der Saison als grosser Hoffnungsträger verpflichtet, wurde er aufgrund seiner Auftritte im Sion-Dress zum Symbolbild der desaströsen Sion-Saison.

Dass der Name Balotelli weiter jedoch international viel Gewicht hat, zeigte der Champions-League-Final in Istanbul. Der Italiener war darin als TV-Experte bei BT Sport zu sehen und analysierte die Partie seiner beiden Ex-Clubs. Gemeinsam mit den ehemaligen Superstars Cesc Fabregas und Rio Ferdinand nahm er an einem Talk vor dem Spiel teil. Dazu war er Teil eines illustren Fotos. Darauf zu sehen: Neben Balotelli, Fabregas und Ferdinand: Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards.