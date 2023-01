Fabian Rieder: YB-Juwel spricht über einen Transfer

Mit im Gepäck: Ein Fabian Rieder, der an der WM in Katar Erfahrung und Selbstvertrauen getankt hat. «Ich habe in jeder Aktion mehr Überzeugung», so der Emmentaler. Das sei auch nötig mit einem grossen Kader und viel Konkurrenzkampf. Zu Kopf gestiegen sei es ihm aber nicht. «Er ist jetzt einfach noch ehrgeiziger», versichert Trainer Raphaël Wicky (45).