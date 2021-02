Es ist ein Bild, dass sich mittlerweile bei Peter Munz, Inhaber von Underi Müli AG, immer wiederholt: Seit Jahren werden die Bäume, die seine Firma an der Seepromenade in Bottighofen anpflanzt, mutwillig beschädigt. «Zuerst wurden die Bäume mit Herbiziden abgetötet, nun wird auch physische Gewalt angewendet», sagt Munz zu 20 Minuten. Die Jungbäume werden abgeknickt, einer Birke versetzte man einen derart tiefen Schnitt, dass die Saftbahnen durchtrennt wurden und man diese fällen musste. «2014 hat es angefangen. Seither hat sich das Drama immer weiter zugespitzt», erzählt Munz. Systematisch würden seine Bäume sabotiert. «Es ist jetzt einfach zu viel.»

Nach dem siebten Jahr in Folge hat der Unternehmer nun genug. Er reicht eine Anzeige gegen Unbekannt ein und wendet sich mit einem Facebook-Post an die Öffentlichkeit. Das Ganze würde nicht nach einem Bubenstreich aussehen, sagte Munz gegenüber der «Thurgauer Zeitung». Er vermutet, dass sich Anwohner an den Bäumen stören würden, da die Bäume die Sicht zum See versperren würden. «Gewisse Leute hätten wohl lieber eine freie Sicht auf den See und möchten dies so durchsetzen», erklärt sich Munz das Verhalten. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere tausend Franken. «Eine grössere Eiche kostet beispielsweise 1500 Franken», weiss Munz.