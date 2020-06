Tyson Fury kündigt Mega-Kämpfe an

«Erst zertrümmere ich Deontay Wilder, dann inhaliere ich Joshua»

Anthony Joshua und Tyson Fury haben sich mündlich über zwei Box-Kämpfe geeinigt. Jedoch gibt es noch Details zu klären.

Lange wurde spekuliert, nun ist es gewiss: Die beiden britischen Box-Weltmeister Anthony Joshua und Tyson Fury streben für das kommende Jahr zwei Duelle miteinander an. Das bestätigte Fury am Mittwoch in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. «Der grösste Kampf in der Geschichte des britischen Boxens wurde soeben vereinbart», sagte der 31 Jahre alte Titelträger des Weltverbandes WBC. Dies hatte auch Joshuas Promoter Eddie Hearn zuvor bereits dem Sender Sky gesagt. «Im Prinzip haben beide dem Kampf zugestimmt. Zwei Kämpfen», erklärte Hearn.