BAG: Erste Affenpocken-Impfdosen sind in der Schweiz eingetroffen

In der Schweiz und in Liechtenstein gab es inzwischen mehr als 500 laborbestätigte Fälle.

Die erste Lieferung von Impfungen gegen Affenpocken ist in der Schweiz eingetroffen. Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag mitteilt, hat die Lieferung die Schweiz bereits am 1. November erreicht. In den kommenden Tagen würden die 4000 Dosen an die Kantone Basel-Stadt, Genf, Waadt und Zürich verteilt werden.