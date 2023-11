Auge- und Gesichtstransplantation: Aaron verlor Auge – Ärzte hoffen, dass er trotzdem bald wieder sieht

1 / 5 Aaron James erlitt im Juni 2021 einen schweren Arbeitsunfall. Dabei berührte ein Kabel mit 7200 Volt versehentlich Aarons Gesicht. Facebook Der Elektroinstallateur verlor innerhalb von Sekunden sein linkes Auge, seine Nase und Lippen sowie seine Vorderzähne. Screenshot CBS News Auch der linke Wangenbereich und sein Kinn sowie ein Teil seines linken Armes waren schwer verletzt. Screenshot CBS News

Darum gehts Ein Elektroinstallateur verlor bei einem schweren Arbeitsunfall ein Auge und Teile seines Gesichts.

Im Mai dieses Jahres wurde dem Mann ein Spenderauge und ein neues Gesicht transplantiert.

Die Ärzte hoffen, dass er bald damit sehen kann. Das wäre eine absolute Sensation.

Das Leben von Aaron James aus Arkansas veränderte sich zweimal radikal. Das erste Mal im Juni 2021, als der Elektroinstallateur einen schweren Arbeitsunfall erlitt. Ein Kabel mit 7200 Volt berührte versehentlich Aarons Gesicht. Er verlor innerhalb von Sekunden sein linkes Auge, seine Nase und Lippen sowie seine Vorderzähne. Auch der linke Wangenbereich und sein Kinn sowie ein Teil seines linken Armes waren schwer verletzt. Jetzt wurde sein Leben ein zweites Mal verändert, denn erstmals haben Ärzte die Transplantation eines ganzen Auges bei einem Menschen und Teile eines Gesichts gleichzeitig durchgeführt.

Im Mai dieses Jahres nahmen 140 Chirurgen und Krankenpfleger und -pflegerinnen an dem komplexen Eingriff in New York teil. «Für uns war es eine riskante Operation. Kein medizinisches Team auf der Welt hatte zuvor eine erfolgreiche menschliche Augentransplantation bei einem lebenden Patienten durchgeführt. Es war völliges Neuland», sagt Eduardo Rodriguez, Chef der Abteilung für Plastische Chirurgie im Spital NYU Langone, dem Sender CNN.

Ärzte hoffen, dass Aaron bald mit dem Spenderauge sehen kann

Rodriguez hatte bereits Erfahrung mit Gesichtstransplantationen. Er hatte vier in seinem Leben durchgeführt. Doch Aarons Fall war besonders. Rodriguez' Team arbeitete in zwei verschiedenen OP-Sälen: In einem entfernten Chirurgen Teile von Aarons Gesicht, im anderen Raum sezierte Rodriguez das Gesicht und den Augapfel eines Spenders. Schon allein dieser Teil der OP dauerte zwölf Stunden.

Anschliessend ging es darum, das Gesicht und den Augapfel des Spenders mit Aarons Gewebe zu verbinden. Zusätzlich kombinierten die Ärzte das Spenderauge mit Stammzellen des Spenders. Dies soll dazu beitragen, die Nervenregeneration zu verbessern. «Es ist das erste Mal, das Stammzellen während einer Transplantation in einen menschlichen Sehnerv injiziert werden», betont Samer Al-Homsi vom Transplantation and Cellular Therapy Center in NYU Langone. Dieser zweite Teil der OP dauerte weitere neun Stunden.

Mit dem transplantierten Auge kann Aaron James noch nicht sehen, aber in den letzten Monaten zeigte es eine bemerkenswerte Besserung, darunter einen starken Blutfluss zur Netzhaut. Das Ergebnis «übersteigt unsere ursprünglichen Erwartungen bei weitem», freut sich Chirurg Bruce Gelb.

Auch Aaron und seine Familie sind glücklich: Der Patient kann bereits riechen und schmecken. Er freut sich besonders auf den Truthahn, den er in wenigen Tagen zu Thanksgiving essen wird, sagt er. Er hofft auch weiterhin, dass er eines Tages durch sein Spenderauge wieder sehen kann.