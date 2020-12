«Die aktuelle Salamitaktik und das Hickhack zwischen dem Bund und den Kantonen löst zunehmend Kopfschütteln aus», heisst es in einer Mitteilung der Bar- und Clubkommission Zürich. Hier werde ein politischer Machtkampf auf dem Rücken der Unternehmen ausgetragen, dabei verpasse man es, eine klare Ansage zu machen, Barbetriebe zu schliessen und wie in Deutschland zu entschädigen. Stattdessen verliere man Zeit und entziehe den Unternehmen mit immer weiterführenden Auflagen jegliche wirtschaftliche Basis und nehme somit einen Konkurs auf Raten in Kauf.

«Schon vor der heutigen Verschärfung der Massnahmen durch den Bund erlitten die meisten Barbetriebe in der Stadt Zürich Umsatzeinbussen von mindestens 60 Prozent. Die nun ausgeweitete Sperrstunde auf 19.00 Uhr entzieht den städtischen Gastronomiebetrieben jegliche wirtschaftliche Grundlage.» Schon mit 40 Prozent des Umsatzes liessen sich in der Stadt Zürich die Fix- und Personalkosten nicht decken, das hiesse, die meisten Barbetriebe verlören mehr Geld, als das sie einnähmen. «Es gibt jetzt schon Abende an welchen eine Bar weniger als 20 Franken einnimmt. Die Gründe dafür liegen in der Polizeistunde, bei der sitzenden Konsumation (Kapazitätsrückgang), aber auch darin das viele Gäste wegbleiben, da sie verunsichert sind.»