Mount Everest: Erste Bergsteiger erreichen Gipfel

Die ersten Bergsteiger der diesjährigen Saison haben den Mount Everest von der nepalesischen Seite aus erklommen. Am Samstag um 13.52 Uhr seien neun Sherpas auf dem Gipfel des höchsten Berges der Welt angekommen, teilte ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums in der Hauptstadt Kathmandu mit.

So viele wie noch nie wollen rauf

In der diesjährigen Frühlingssaison will eine Rekordzahl von Menschen den Mount Everest besteigen. Insgesamt hätten 467 Menschen eine Genehmigung für die Besteigung von der nepalesischen Südseite aus erhalten, hiess es aus dem Tourismusministerium. Bereits vier Menschen sind in dieser Saison am Mount Everest gestorben, zuletzt ein Arzt aus den USA.