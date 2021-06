Drei Monate im All : Erste Besatzung hat Chinas Raumstation Tianhe erreicht

Nach einem sechs Stunden dauernden Flug hat die Fähre Shenzhou-12 erfolgreich an der Raumstation Tianhe angedockt. Drei Taikonauten werden nun drei Monate an Bord bleiben.

Tang Hongbo, Nie Haisheng und Liu Boming waren vor dem Abflug ins All guter Dinge.

Darum gehts Seit Donnerstag ist die chinesische Raumstation Tianhe erstmals bewohnt.

Drei Taikonauten sollen die Station testen und mit dem Ausbau beginnen.

Tianhe könnte noch im All sein, wenn die ISS schon Geschichte ist.

Die chinesische Raumstation Tianhe hat erstmals eine Besatzung. Das Raumschiff Shenzhou 12 mit den Raumfahrern Tang Hongbo, Nie Haisheng und Liu Boming habe am Donnerstag an der Station angedockt, meldeten Staatsmedien. Das Team soll drei Monate an Bord der Raumstation arbeiten, experimentieren, Ausrüstung testen und die Station für den Ausbau vorbereiten.

Die Rakete mit den Raumfahrern war etwa sechs Stunden zuvor vom Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi gestartet. Rund zehn Minuten nach dem Start entfaltete Shenzhou 12 seine Sonnenkollektoren und schwenkte in die Erdumlaufbahn ein. Dank einer Reihe von Verbesserungen sei es möglich geworden, schon nach sechs Stunden an der Raumstation anzudocken und nicht wie früher erst nach zwei Tagen, sagte der stellvertretende Entwickler der Expedition, Gao Xu, im Staatsfernsehen.

Länger im All als die ISS?

China ist nach der Sowjetunion und den USA erst das dritte Land, das Menschen mit eigenen Raketen ins All bringt. Mit dem Start vom Donnerstag hat das Land zwölf Astronauten und zwei Astronautinnen.

Tianhe (auf Deutsch: Himmlische Harmonie) war im April ins All geschossen worden und soll bis zum kommenden Jahr in insgesamt elf Einsätzen auf seine geplante volle Grösse erweitert werden. An der Internationalen Raumstation ISS ist China nicht beteiligt, vor allem weil die USA Vorbehalte wegen der Geheimhaltung geltend gemacht haben. Die Volksrepublik arbeitet verstärkt mit Russland zusammen. Tianhe könnte womöglich länger im All bleiben als die ISS, die seit mehr als 20 Jahren im All kreist.

