Lehrersuche in Simplon VS : Erste Bewerbungen nach Video-Hilferuf eingegangen

Weil sich bis anhin keine neue Lehrperson finden liess, startete die Schule Simplon am Wochenende einen Video-Aufruf. Dieser zeigt bereits Wirkung.

Die Schülerinnen und Schüler wandten sich am Wochenende mit einem Video-Aufruf an die Öffentlichkeit.

Die Primarschule in Simplon Dorf sucht dringend eine neue Lehrperson.

Mit einem Video-Hilferuf wandte sich die Primarschule Simplon am vergangenen Wochenende an die Öffentlichkeit: Für die dritte bis fünfte Klasse suche man dringend eine neue Lehrperson. Kann die 100-Prozent-Stelle nicht besetzt werden, müssten die sechs betroffenen Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien nach Brig zur Schule – was einen Hin- und Rückweg von gut anderthalb Stunden bedeuten würde.