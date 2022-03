Integration von Geflüchteten – Erste Fachkräfte aus der Ukraine erhalten Jobs in der IT-Branche

So beispielsweise Sunrise, die mit drei Personen im Bereich Digital und IT in den letzten Verhandlungen für einen Arbeitsvertrag stehen.

Erste Unternehmen stehen nun laut eigenen Angaben bereits vor dem Abschluss eines Arbeitsvertrags mit Menschen aus der Ukraine, besonders im IT-Bereich. So beispielsweise Sunrise, die mit drei Personen im Bereich Digital und IT in Verhandlungen für einen Arbeitsvertrag stehen. «Wir gehen davon aus, dass die Arbeitsverträge in Kürze zustande kommen», sagt Sunrise-Mediensprecher Rolf Ziebold.