Brandenburg (D) : Erste Fälle Afrikanischer Schweinepest bei Nutztieren festgestellt

Schweinemäster und Bauern haben es lange befürchtet: Bei Hausschweinen in Brandenburg sind die ersten Fälle der Afrikanischen Schweinepest entdeckt worden.

1 / 4 Erstmals ist die Afrikanische Schweinepest bei Nutztieren nachgewiesen worden. Reuters Betroffen sind zwei Betriebe in Brandenburg. Imago Der Landkreis Spree-Neisse war zuvor bereits mit Krankheitsfällen bei Wildschweinen konfrontiert. Getty

Darum gehts Die gefürchtete Afrikanische Schweinepest ist erstmals bei Hausschweinen aufgetreten.

Betroffen sind zwei Betriebe in Ostdeutschland.

Die hochansteckende Krankheit ist für infizierte Tiere tödlich.

In Deutschland hat die Afrikanische Schweinepest (ASP) erstmals auf Hausschweine in Nutzbeständen übergegriffen. Labore haben das Virus bei einem Bio-Betrieb im brandenburgischen Landkreis Spree-Neisse mit rund 200 Schweinen sowie bei einem Kleinsthalter mit zwei Tieren im Landkreis Märkisch-Oderland im selben Bundesland nachgewiesen. Das teilten das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie das brandenburgische Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz in der Nacht zum Freitag mit.

Diese ersten Infektionsfälle bei Hausschweinen liegen in den bereits von der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen betroffenen Landkreisen nahe der polnischen Grenze. Um die beiden Betriebe sollen jetzt Schutzzonen und Überwachungszonen eingerichtet werden. Sämtliche Tiere in den beiden Beständen würden getötet und unschädlich beseitigt.

«Wichtig ist nun, dass wir zügig die Ursache für den Eintrag in die Schweinebestände finden, damit wir wissen, welchen Weg das Virus genommen hat», teilte Landesministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit. «Dass die Fälle offenbar schnell gefunden wurden zeigt, dass das Tierseuchenmonitoring funktioniert.»

Für befallene Tiere gibts keine Heilung

Seit bald einem Jahr grassiert das Virus auch in Deutschland, betroffen waren bislang allerdings nur Wildschweine. Fast 1270 Fälle wurden laut Ministerium allein in Brandenburg nachgewiesen. Die Schweinepest ist für Menschen ungefährlich. Für Schweine ist das hochansteckende Virus aber in der Regel unheilbar und tödlich. Eine Impfung gibt es bislang nicht.

Landwirte und Masttierhalter fürchteten daher schon lange, dass die Krankheit von den Wildtieren auch auf Nutzschweine übergreifen würde. Die Seuche hat sich über Osteuropa nach Deutschland ausgebreitet. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen haben deshalb bislang einen rund 670 Kilometer langen ASP-Schutzzaun nach Polen und Osteuropa gebaut. Ein zweiter Zaun ist in Planung. Nonnemacher appellierte an die Landwirte, «die strengen Biosicherheitsmassnahmen strikt weiter einzuhalten, gerade auch in Kleinstbetrieben, um weitere Ausbrüche in Hausschweinehaltungen zu verhindern».

