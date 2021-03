Bundesrat Alain Berset sprach sich an der Medienkonferenz am Dienstag in Zürich für Corona-Selbsttests aus. «Es wäre wichtig, dass sich alle selbst zuhause testen können», sagte der Bundesrat. Man werde sehr rasch mit «neuen Entwicklungen» kommen, kündigte er an. Es brauche aber viel Vorbereitung. Was die Selbsttests betrifft, hoffe er, dass es mit der Validierung «sehr schnell» gehe.