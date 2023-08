Erste Hilfe: Das musst du machen, wenn jemand einen Stromschlag erleidet

Beim Versuch, den Boden zu erreichen, wird elektrischer Strom um den Körper herum oder durch den Körper hindurch fliessen – und zwar durch den Körperteil, der der Stromquelle am nächsten ist.

Eine Frau hat beim Aufbau an einem Quartierfest in Zürich einen Stromschlag erlitten.

Beim Aufbau für das Idaplatzfest im Zürcher Kreis 3 wurde eine 25-jährige Frau von einem Stromschlag getroffen und schwer verletzt. Das Fest wurde daraufhin abgesagt. Der menschliche Körper leitet Elektrizität auf natürliche Weise. Das bedeutet, dass elektrische Ströme ohne weiteres durch den Körper fliessen können. Die Nerven, Gefässe, Muskeln und die Haut sind die am leichtesten zugänglichen Teile des Körpers, durch die elektrischer Strom fliessen kann. Beim Versuch, den Boden zu erreichen, wird elektrischer Strom um den Körper herum oder durch den Körper hindurch fliessen – und zwar durch den Körperteil, der der Stromquelle am nächsten ist. Dabei wird der Strom auf seinem Weg aus dem Körper den Weg des geringsten Widerstands nehmen. Trägst du Gummischuhe, kann der Strom nicht entweichen. Deshalb wird das Tragen von Gummiprodukten bei der Arbeit mit Strom empfohlen, um Verletzungen zu vermeiden.

Strom kann schon ab 50 mA tödlich sein

Ein Stromschlag entsteht also, wenn elektrischer Strom durch den Körper fliesst. Dies kann sowohl inneres als auch äusseres Gewebe verbrennen und Organschäden verursachen. Elektrischer Strom kann schon ab 50 Milliampere mA tödlich sein (bei einer Spannung von 20 Volt fliesst ein Strom von 100 mA), wie das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI schreibt. Deshalb gilt: Keine Arbeiten an elektrischen Installationen und Geräten durch Laien. Bei Lampenwechsel ist immer die Stromzufuhr zu trennen und die Spannungsfreiheit zu prüfen. Finger weg von blanken Drähten oder stromführenden Teilen.

So musst du dich bei einem Stromschlag verhalten

Wenn du einen Stromschlag erlitten hast, kann es unter Umständen schwierig sein, selber etwas dagegen zu unternehmen. Versuche jedoch Folgendes: Lass die Stromquelle so schnell wie möglich los. Wenn du dazu noch in der Lage bist, wähle die Notrufnummer 144. Bewege dich nicht, es sei denn, du musst dich von der Stromquelle entfernen.



Wenn eine andere Person einen Stromschlag erleidet, müssen einige Dinge beachtet werden: Berühre die Person nicht, wenn sie noch in Kontakt mit der Stromquelle ist. Bewege die Person nicht, es sei denn, es besteht die Gefahr eines weiteren Stromschlags. Schalte, wenn möglich, die Stromzufuhr ab. Wenn das nicht möglich ist, entferne die Stromquelle mit Hilfe eines nicht leitenden Gegenstands von der Person. Holz und Gummi sind beides geeignete Materialien.