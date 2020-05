Coronavirus

Hinweis, warum mehr Männer sterben

Gemäss einer europäischen Studie könnte ein Enzym der Grund dafür sein, dass an Covid-19 erkrankte Frauen das Virus eher überleben als Männer.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 21 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, etwas mehr als am 18. Mai.

In der Schweiz haben sich gemäss Bundesamt für Gesundheit zwar mehr Frauen mit dem Coronavirus infiziert (54,3 Prozent gegenüber 45,7 Prozent bei den Männern). Aber blickt man auf die Todesfälle, sind bislang 891 Männer (58,1 Prozent) und 642 Frauen (41,9 Prozent) an den Folgen der Erkrankung gestorben. Der Blick in andere Länder ergibt Ähnliches – so machen beispielsweise in Deutschland gemäss Statista.com 52 Prozent der Toten Männer aus (Stand Mai).