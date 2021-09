The Chedi Andermatt & Co. - Erste Hotels führen Zertifikatspflicht für Gäste ein

Das The Chedi Andermatt führt als eines der ersten Hotels eine Zertifikatspflicht ein. Doch wie schaut die Situation bezüglich der Covid-Zertifikatspflicht in Hotels aus? Wir klären auf.

Sind Hotels auch von der neuen Zertifikatspflicht betroffen?

Auch ohne Zertifikat kann man weiterhin in einem Hotel nächtigen. Der Besuch des Hotelrestaurants oder auch anderer Hoteleinrichtungen ist jedoch nur bedingt möglich. So lange es die Temperaturen erlauben, darf man ohne Covid-Zertifikat weiterhin die Aussenterrasse eines Hotelrestaurants besuchen. Doch es wird wohl Lösungen bei der Verpflegung brauchen. Schliesslich bieten die meisten Hotels Frühstücksbuffets an. Und diese befinden sich in den Innenräumen.