Diese Kantone impfen zuerst

Der Kanton Luzern startet bereits am 23. Dezember mit dem Impfen von Bewohnern in Heimen und dem Spitalpersonal. Der Kanton Basel-Stadt zieht am 28. Dezember nach, indem Personen ab 65 Jahren sowie Bewohner von Pflegeheimen geimpft werden. Am selben Tag verabreicht der Kanton Freiburg in Heimen die Dosen, während der Kanton Genf dann bei den ab 75-Jährigen und das Wallis bei den Risikopersonen ansetzt. Im Kanton Uri sind erste Impfungen kurz vor oder nach dem Jahreswechsel vorgesehen. Vorrang haben etwa besonders gefährdete Personen.