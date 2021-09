Mit und ohne Einverständnis der Eltern – Erste Kantone beginnen mit Covid-Impfungen an Sekundarschulen

Der Kanton Baselland will zusätzlich zum Impfzentrum in Muttenz nach den Herbstferien an Schulen impfen.

In mehreren Kantonen wird bald an Schulen gegen Covid-19 geimpft.

Nach den Herbstferien, also nach dem 25. Oktober, will der Kanton Baselland Covid-19-Impfungen für Schülerinnen, Schüler und Lernende der Sekundarstufen I und II anbieten. Die Impfungen sollen ergänzend zum Impfzentrum in Muttenz neu auch an Schulen des Kantons verabreicht werden. Dies teilte die Gesundheitsdirektion am Donnerstag mit. Gemäss Empfehlung des BAG können sich bereits Zwölfjährige impfen lassen, bei unter 16-Jährigen benötigt es im Baselbiet aber die Einwilligung der Eltern.