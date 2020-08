Ferien-Rückkehr

Erste Kantone zeigen Quarantäne-Sünder an

Die Quarantäne ist nach Einreise aus einem Corona-Risikoland obligatorisch. Nun wurden erste Rückkehrer bei dem Versuch erwischt, sie zu umgehen.

Die Kantone haben bei ihren Überprüfungen von Passagierlisten an den Flughäfen erste Quarantäne-Sünder erwischt. Laut einer Umfrage des «SonntagsBlick» zeigten die Behörden in den Kantonen Glarus, Graubünden, Obwalden, Solothurn, Zug und Zürich jeweils bis zu 10 Personen an, die aus Risikoländern einreisten, ohne in Quarantäne zu gehen.