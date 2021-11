Aufhebung des Verbots – Erste Migros-Genossenschaft stimmt für Alkoholverkauf in den Läden

Nach dem Entscheid an der Delegiertenversammlung Anfang November hat nun eine erste Genossenschaft für die Aufhebung des Verbots gestimmt.

Das Alkoholverkaufsverbot bei der Migros ist am Wanken.

Auch hier könnte es in die gleiche Richtung gehen: Die Migros-Genossenschaft Basel hat im Vorfeld schon mal deutlich Ja zum Alkoholverkauf gesagt.

In den Läden der Migros sollen die Konsumentinnen und Konsumenten künftig Alkohol und Tabak kaufen können. Dieser Entscheid fiel Anfang November an der Delegiertenversammlung . Bis zu einer tatsächlichen Aufhebung des bestehenden Alkoholverkaufsverbots ist der Weg aber noch lang.

In einem nächsten Schritt entscheiden am 3. Dezember die zehn Migros-Genossenschaften über die Alkoholfrage (siehe Box). Doch auch hier gibt es erste Anzeichen dafür, dass das Verbot fallen könnte. So hat die Genossenschaft Basel als erste Migros-Genossenschaft der Aufhebung bereits zugestimmt, wie der Webseite der Migros zu entnehmen ist.