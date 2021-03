Erlös geht nach Afrika : Erste Nachricht des Twitter-Chefs wird für 2,9 Millionen Dollar versteigert

Jack Dorsey schrieb seinen ersten Tweet auf dem Kurzbotschaftendienst am 21. März 2006. Nun hat er die Nachricht versteigert. Den Erlös spendet er afrikanischen Familien, die finanziell unter der Corona-Pandemie leiden.

Twitter-Chef Jack Dorsey hat eine digitale Version seines ersten Tweets für 2,9 Millionen Dollar (2,7 Millionen Franken) versteigert. Der Tweet «just setting up my twttr» aus dem März 2006 wurde von Sina Estavi, Chef der Firma Bridge Oracle, erworben, wie Valuables by Cent mitteilte, die Digitalplattform, auf der die Auktion durchgeführt wurde.

Der Tweet wurde in der Form eines NFTs verkauft, eines Non-Fungible Tokens. Dabei handelt es sich um ein digitales Echtheitszertifikat, das per Blockchain die Einmaligkeit bestätigt.

Dorsey hatte zuvor getwittert, dass die Erlöse in Bitcoin getauscht und an Givedirectly’s Africa Response gespendet würden. Die Organisation wirbt um Geld für afrikanische Familien, die finanziell unter der Corona-Pandemie leiden. Valuables teilte mit, 95 Prozent des Verkaufserlöses gingen an den Autor des Tweets und 5 Prozent an die Plattform. Dorsey twitterte am Montag die Bitcoin-Summe und schrieb dazu, sie sei der Organisation gegeben worden.