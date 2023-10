EM 2024: So kommen Fans an Tickets für das Turnier in Deutschland

Erste Phase : Nati-Fans aufgepasst – so kommst du an Tickets für die EM 2024

Darum gehts Am Dienstag beginnt die erste Ticket-Phase für die EM 2024.

Tickets können allerdings nicht einfach gekauft werden, Fans müssen sich dafür bewerben.

Nach Ende der EM-Quali sollen nochmals neue Tickets auf den Markt kommen.

Am 14. Juni 2024 beginnt die EM in Deutschland mit dem Eröffnungsspiel in München. Bereits diesen Dienstag (14.00 Uhr) startet auf der Internetseite der Uefa die erste Ticket-Bewerbungsphase für das Turnier mit insgesamt 24 Teams. Die wichtigsten Fragen vor der ersten Phase:

Wie bekomme ich Tickets?

Der Verkauf verläuft ausschliesslich über die offizielle EM-Homepage (euro2024.com). Fans konnten sich hier bereits vorregistrieren, können dies aber auch vor einer Bewerbung noch erledigen. Ab Dienstag (3. Oktober) und bis 26. Oktober sind in der ersten Phase Bewerbungen für alle 51 Spiele möglich. Die einzige Einschränkung: Interessierte können nur für eine Partie pro Tag Karten erwerben. Wie bei der WM in Katar wird es die Tickets ausschliesslich digital geben – und nicht mehr wie früher auf Papier.

Wann sich Fans in dem angegebenen Zeitraum bewerben, ist egal. Die UEFA verspricht «eine faire und transparente Verlosung» für den Fall, dass es mehr Bewerbungen gibt als die 1,2 Millionen in dieser Phase verfügbaren Tickets. Davon ist angesichts des grossen Interesses schwer auszugehen. Ein Ticket einfach zu kaufen, ist nicht möglich.

Wann habe ich die Chance auf welche Tickets?

Die beste Chance dürfte sich in der ab Dienstag beginnenden ersten Phase bieten, da das grösste Kontingent an Karten verkauft wird. Der Nachteil dabei: Abgesehen von Gastgeber Deutschland wissen Interessierte nicht, auf welche Spiele sie sich bewerben. Das steht zum Grossteil erst nach der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg fest. Danach soll es eine weitere Ticketphase geben, die sich vor allem an Fans der qualifizierten Nationen richtet. Dabei sollen rund eine Million Karten auf den Markt kommen.

Weitere Phasen folgen nach den Playoffs im März – hier werden die drei verbleibenden Teilnehmer ermittelt – und kurz vor dem Turnier im «Last-Minute-Verkauf» sowie im Turnierverlauf für die K.o.-Runde. Gespielt wird in Berlin, München, Leipzig, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt/Main und Stuttgart.

Was kosten die Tickets?

Die günstigsten Tickets gibt es in der Gruppenphase für 30 Franken. Ab dem Achtelfinal wird es in allen Kategorien teurer. In der teuersten kostet ein normales Gruppenspielticket mindestens 200 Franken, im Final am 14. Juli im Berliner Olympiastadion 1000 Franken. Die Preise sind im Turnierverlauf gestaffelt und werden mit jeder K.o.-Runde teurer.

Kann ich Tickets zurückgeben?

Die Tickets sind zunächst auf den Besteller personalisiert. Dieser kann Bestellungen auf seinen Namen für insgesamt vier Personen aufgeben. Die Namen seiner «Gäste» muss er erst später in einer entsprechenden App benennen – bei der erfolgreichen Bewerbung für mehrere Spiele können die Gäste von Partie zu Partie variieren. Die UEFA will eine Rückgabe zum Einkaufspreis über die offiziellen Kanäle ermöglichen. Der befürchtete Schwarzmarkt soll so bekämpft werden.

