Der neue BMW Fünfer: Vielfalt in der Business-Klasse

Viele Autohersteller setzen aktuell alles auf die batterieelektrische Zukunft. BMW hingegen redet lauter als die Konkurrenz von der Technologie-Offenheit und will den Wandel mit mehr Weitsicht gestalten. In kaum einem Auto kristallisiert sich diese Strategie so deutlich heraus wie im neuen Fünfer: Denn wenn der Business-Liner in diesen Tagen zu Preisen ab 58'300 Franken in den Handel kommt, wird er zum Sinnbild für die Münchner Freiheit und macht es mit Benzinern und Dieseln, Plug-in-Hybriden und reinen Elektro-Modellen (ab 85'200 Franken) allen recht.

Das gilt nicht nur für den Antrieb. Nachdem die Bayern ihre europäischen Fans etwa bei Siebener oder XM mit einem Design auf die Palme brachten, das nur den Asiaten und Amerikanern gefällt, ist der Fünfer ein rundherum gefälliges Auto: Elegant, athletisch, vornehm, aber nicht vorlaut und trotzdem mit starkem Charakter – so und nicht anders muss eine Business-Limousine aussehen. Natürlich wird es den Fünfer auch wieder als Touring geben, ebenfalls mit allen Antriebsvarianten.

König der Kilometerfresser

Der Fünfer erstreckt sich erstmals auf 5,06 Meter und ist obendrein etwas breiter und höher. Ein semi-aktives Fahrwerk und für alle elektrifizierten Varianten serienmässig eine Luftfederung mit Niveau-Regulierung an der Hinterachse machen die Limousine zum König der Kilometerfresser. Nicht einmal die Batteriekapazität ist da noch eine nennenswerte Hürde, denn der Akku mit 81,4 kWh reicht je nach Motorkonfiguration für bis zu 582 Kilometern. Wenn das knapp wird, gibts einen neuen «Max Range»-Mode, der nicht nur die Leistung drosselt, sondern auch das Tempo auf 90 km/h limitiert und so auf Knopfdruck die Restreichweite um bis zu 25 Prozent streckt. Und mit bis zu 205 kW Ladeleistung ist die Batterie in einer halben Stunde wieder auf 80 Prozent gefüllt.

Im Innenraum ist der Fünfer ein etwas kleinerer Siebener: topmodern, geräumig und luxuriös. BMW Der Fünfer erstreckt sich erstmals auf 5,06 Meter und ist obendrein etwas breiter und höher. BMW Der Akku im i5 mit 81,4 kWh reicht je nach Motorkonfiguration für bis zu 582 Kilometern. Geladen wird mit bis zu 205 kW. BMW

Zwar ist der i5, den es zum Start in zwei Versionen als 40i mit Heckantrieb und 250 kW/340 PS oder als M60 mit einem zweiten Motor im Bug und 442 kW/601 PS gibt, das technologische Aushängeschild. Doch lässt BMW die alte Welt in dieser Baureihe noch nicht hinter sich: Es gibt Benziner und Diesel mit anfangs vier, später sechs und bei der M GmbH wahrscheinlich sogar acht Zylindern sowie gleich mehrere Plug-in-Hybriden mit bis zu 100 Kilometer elektrischer Reichweite.

Die nächste Generation des Autobahn-Piloten

Die erste Probefahrt im Fünfer zeugt davon, dass BMW die Freude am Fahren noch nicht verlernt hat. Flott und flüssig lässt sich der i5 über kurvige Landstrassen treiben, immer eng an der Ideallinie, immer vorhersehbar und mit einem Mass an Leidenschaft, das selten geworden ist in der Businessklasse. Doch das vielleicht eindrucksvollste Erlebnis hat der Fahrer, wenn er die Verantwortung vorübergehend delegiert: Denn im neuen Fünfer debütiert die nächste Generation des Autobahn-Piloten, der nun dauerhaft Tempo, Spur und Abstand regelt, solange der Fahrer aufmerksam bleibt und die Kamera hinter dem Lenkrad keine Blickablenkung erkennt. Für den Spurwechsel reicht ein langer Blick in den jeweiligen Spiegel.

Der Fünfer mag die letzte grosse BMW-Baureihe sein, die noch eine konventionelle Architektur trägt. Denn in rund zwei Jahren beginnt mit der Neuen Klasse auch eine neue Zeit – von da an nutzen die Bayern an eine spezifische Elektro-Architektur ohne vermeintlich faule Kompromisse. Doch aufgeben werden sie die Technologieoffenheit auch dann nicht: Obwohl konsequenter denn je auf E-Motoren ausgelegt, passen auch auf diese Plattformen noch Verbrenner.