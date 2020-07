Hohe Busse droht

Erste Quarantäne-Ignoranten sind aufgeflogen

Wer aus einem Risikoland einreist, muss in Quarantäne. Daran halten sich viele jedoch nicht. Jetzt sind den Kantonen erste Quarantänesünder bekannt.

Wer aus einem Risikoland einreist, muss sich für 10 Tage in Quarantäne begeben.

Wer aus einem Risikoland einreist und die Quarantänepflicht ignoriert, riskiert eine Busse von bis zu 10’000 Franken. Trotzdem halten sich einige Risikotouristen nicht an die Vorschriften. Wie die Sonntagspresse berichtete, hält sich die Mehrheit nicht an die Quarantänepflicht.

Nun sind erste Quarantänesünder aufgeflogen. Sie hätten sich gar nicht für die Quarantäne angemeldet oder sich nicht an die Regeln gehalten, berichtet der «Tages-Anzeiger» (Artikel ist kostenpflichtig). In Basel sind es «vereinzelte Fälle». Bekannt wurden sie, als im Kanton die Neuinfektionen gemeldet wurden. Der kantonsärztliche Dienst hat die Infizierten befragt und herausgefunden, dass sie aus einem Risikoland eingereist sind.

Auch Zürich meldet «einige Verzeigungen». In Bern wird derzeit ein Fall abgeklärt. In den Kantonen St. Gallen und Luzern sind noch keine Quarantänesünder aufgeflogen. Ein Sprecher des Kantons St. Gallen sagt jedoch im Bericht: «Wir nehmen aber an, dass die Dunkelziffer hoch ist.»