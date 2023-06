Erste Reaktionen auf Trumps Anklage

Auch wenn es sich bei der Anklage um die erste Anklage eines ehemaligen Präsidenten auf Bundesebene handelt, geriet Donald Trump schön öfters ins Visier der US-Justiz. So wurde Trump bereits in New York in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar angeklagt und Anfang April dem Richter vorgeführt. Und im Bundesstaat Georgia ermittelt die Staatsanwaltschaft derzeit gegen Trump wegen möglicher Wahlmanipulation.