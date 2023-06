Vision Pro: So sieht Apples Cyberbrille aus. (Video: 20min/Apple)

Auf Twitter und Co. erscheinen die ersten Reaktionen auf das neue Gadget.

An der Entwicklerkonferenz WWDC am 5. Juni zeigte Apple zahlreiche Neuerungen.

An der WWDC stellte Apple am 5. Juni 2023 unter vielen anderen Gadgets die neue Cyberbrille Vision Pro vor. Die neuartige Cyberbrille könne mit den Händen bedient werden und soll Nutzerinnen und Nutzern eine komplett neue Art bieten, um mit Freunden zu kommunizieren, Filme zu schauen oder zu gamen. Jedes grafische Element bewegt sich, wenn man es anschaut. «Es fühlt sich an, wie Magie», hiess es bei der Präsentation.