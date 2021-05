Zuversichtliche Gastro - Erste Restaurants nehmen schon jetzt Reservationen entgegen

Wiedereröffnung löste Run auf Terrassen aus

Schweizerinnen und Schweizer wollen wieder ins Restaurant, das zeigt sich beim Anstieg der Transaktionen in Restaurants und Cafés: In den ersten drei Wochen nach der Öffnung der Terrassen am 19. April stieg die Anzahl der Transaktionen in der Gastrobranche um 93 Prozent an. Das zeigt eine Auswertung des Fintech-Unternehmens Sumup, das Kartenterminals anbietet. Die durchschnittliche Transaktionsanzahl pro Händler hat in der ersten Woche der Wiedereröffnung sogar ein Jahreshoch erreicht: Die Anzahl Transaktionen pro SumUp-Händler liegt 2021 im Schnitt sogar höher als 2019. Trotz schlechten Wetters war der Ansturm auf die Terrassen also sehr hoch.