Amber Heard stellt ihren neuen Film auf Sizilien vor

Johnny Depp hatte das Urteil, dass er zwei Millionen Dollar an Amber Heard zahlen müsse, angefochten – ganz zu seiner Zufriedenheit. Das Blatt hatte sich gewendet und sie haben sich in einem Vergleich geeinigt.

Mittlerweile lebt sie abgeschottet in Spanien.

Amber Heard hat in einem Instagram-Post mitgeteilt, dass sie ihre Klage gegen Johnny Depp niederlegen werde – dies ist nun ein Jahr her.

Die Schauspielerin stellt ihren Thriller «In The Fire» am Taormina Film Fest auf Sizilien vor.

Zum ersten Mal seit ihrem verlorenen Prozess gegen Ex-Mann Johnny Depp (60): Amber Heard (37) stellt einen neuen Film vor. Laut «Deadline» feiert «In the Fire» seine Premiere beim Taormina Film Fest. Das Festival geht vom 23. Juni bis zum 1. Juli 2023 auf Sizilien über die Bühne. Amber Heard wird als Gast erwartet.

«In the Fire» spielt im Jahr 1899. Amber Heard verkörpert eine amerikanische Psychiaterin, die auf eine Farm in Kolumbien gerufen wird. Dort soll sie einen Jungen behandeln. Ihm wird vorgeworfen, vom Teufel besessen und für alle negativen Ereignisse im Dorf verantwortlich zu sein. Die Ärztin gerät mit einem Priester aneinander, es kommt zu einem Kampf zwischen Wissenschaft und Religion. Ein regulärer Kinostart der amerikanisch-italienischen Koproduktion ist noch nicht bekannt.

Startschuss eines Comebacks?

Ende dieses Jahres steht die nächste Premiere eines Films von Amber Heard an. Die Blockbuster-Fortsetzung «Aquaman and the Lost Kingdom» startet im Dezember. Ob Heard den Film promoten wird, ist aber noch nicht bekannt. Im Prozess hatte sie behauptet, dass ihre Rolle massiv gekürzt worden sei.