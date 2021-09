Geld und freie Tage - Erste Schweizer Firmen geben ihren Angestellten Impfprämien

Nicht nur der Staat und Private, auch immer mehr Firmen setzen Impf-Anreizprogramme. Nach Amazon & Co. in den USA belohnen auch erste Schweizer Firmen impfwillige Angestellte. So gibt es bei der Basler Modekette Tally Weijl einen freien Tag am Impftermin und einen zusätzlichen freien Tag zur Belohnung für die 635 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz, wie das Unternehmen mitteilt.