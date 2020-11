Auch andere Gebühren erlässt die Gemeinde, so zum Beispiel beim Gesuch um die Erteilung eines Lernfahrausweises. Dies kann die Gemeinde bestimmen.

Der Erlass der Gebühr tritt im Januar 2021 in Kraft.

In der Baselbieter Gemeinde Brislach bekommen Bürger ab Januar die Identitätskarte gratis. Der Ausweis kostet normalerweise 65 Franken für Erwachsene und 30 Franken für Kinder. Neben den Kosten für die ID räumt die Gemeinde auch mit anderen Gebühren auf. Gemäss eine Medienmitteilung vom Mittwoch sollen auch Stempelgebühren wie das Gesuch um einen Lernfahrausweis oder die Personalienbestätigung für die Versicherung nichts mehr kosten.

«Es ist ärgerlich, dass in der heutigen Zeit noch solche Amtshandlungen nötig sind», schreibt die Gemeinde. Darum habe sich der Gemeinderat entschieden, die Gebühren per 31. Dezember 2020 aufzuheben. Zwar entgingen der Gemeinde so jährlich Einnahmen von 8000 bis 10’000 Franken, der Service biete den Einwohnern aber «ein tolles einzigartiges Extra». Weiter bezahlt werden müssen hingegen Lenkungsabgaben, wie etwa bei der Müllabfuhr.