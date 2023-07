Swiss Clean Battery will Akkus revolutionieren

Immer wieder explodieren E-Bike-Akkus. Teilweise sogar in Häusern.

Das kann der neue Akku

Dafür ist der Akku geplant

Erfinder Günther Hambitzer forschte 30 Jahre an den Akkus und kam durch Zufall zum neuen Festbrennakku.

SCB baue auch einen Heimspeicher für Schweizer Privatkunden als Demoversion, so Lützenrath. Mit einer anderen Form liesse sich der Akku auch in Geräten wie Handys oder Bohrmaschinen einsetzen. Für neue Akkuformen müsste der Hersteller der Akkugehäuse aber circa 60 Millionen Franken in neue Maschinen investieren, schliesslich müsste er derzeit circa 50 Millionen Gehäuse pro Jahr liefern können.