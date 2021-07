Kanton Neuenburg : Erste Schweizer Klinik führt Impfpflicht für Angestellte ein

Der Druck auf Impfmuffel steigt: Politiker verlangen, dass sich ungeimpfte Pflegerinnen und Pfleger kennzeichnen sollen. Eine Klinik in Neuenburg geht noch weiter.

Mehrere europäische Länder haben bereits ein Impfobligatorium für das Pflegepersonal beschlossen: Frankreich, Italien, Grossbritannien und Griechenland. Bei uns in der Schweiz setzen Bund und Kantone auf Freiwilligkeit. Gemäss dem «SonntagsBlick» prescht nun eine Klinik vor: Das Centre Médical des Cadolles in Neuenburg, das erst im Februar 2022 eröffnet wird, verlangt in einer schriftlichen Erklärung: «Künftige Mitarbeiter müssen ihr Impfzertifikat vorweisen. Andernfalls werden sie nicht angestellt.» Diese Regel gilt für alle, also auch für das administrative Personal.