Schweiz: Rauchverbot im Freien in Genf

1 / 3 Seit dem 1. Juni 2023 darf in Genf in bestimmten Bereichen im Freien nicht mehr geraucht werden. 20min/Celia Nogler Das Verbot gilt zum Beispiel für Bushaltestellen oder Pausen- sowie Spielplätze. 20min/Vanessa Lam Stefanie de Borba von der Krebsliga äussert sich gegenüber den Zeitungen der Tamedia wie folgt: «Für uns ist es vorerst am wichtigsten, dass die Initiative richtig umgesetzt wird.» Krebsliga Schweiz

Darum gehts Genf hat seit anfangs Juni 2023 die strengsten Regeln für Raucherinnen und Raucher.

Für bestimmte Orte im Freien wurde ein Rauchverbot erlassen.

In Deutschschweizer Kantonen gibt es verbreitet bisher nur ein Rauchverbot auf Spielplätzen.

Per 1. Juni 2023 ist im Kanton Genf das bisher schweizweit strengste Rauchverbot in Kraft getreten. Wer zukünftig beim Rauchen an bestimmten Orten im Freien erwischt wird, dem droht eine Busse in der Höhe von bis zu 1000 Franken. Als Beispiele genannt werden etwa Bushaltestellen sowie Pausen- oder Spielplätze, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Wie ist die Situation in den übrigen Westschweizer Kantonen?

Seit Genf das teilweise Rauchverbot im Freien beschlossen hat, wird dieses auch anderswo in der Westschweiz diskutiert. Die Stadtregierung in Lausanne hat sich kürzlich gegen ein Verbot entschieden, in Neuenburg hingegen wird ein identisches Verbot wie in Genf diskutiert. Hier wird aber eher auf die Freiwilligkeit gesetzt, mit der Anti-Rauch-Kampagne sollen vor allem die Jungen angesprochen werden mit dem Ziel, dass diese gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen.

Wie sieht es in der übrigen Schweiz aus?

Im Februar 2022 haben die Schweizerinnen und Schweizer Ja zur Initiative «Kinder ohne Tabak» gesagt. Damit hat die Bevölkerung ein Werbeverbot für Tabak besiegelt. Es soll überall dort gelten, wo die Werbung Kinder erreichen kann. Am höchsten waren die Ja-Anteile in der Romandie.

Die Romandie hat gesamtschweizerisch gesehen bereits die strengsten Regeln, auch beim Zugang. Gekauft werden dürfen sie nur von Personen, wenn sie bereits 18 Jahre oder älter sind. In vielen Kantonen der Deutschschweiz liegt die Grenze noch bei 16 Jahren. In Appenzell Innerrhoden und Schwyz gibt es keine Altersgrenze.

Rauchst du? Ja, mehr als eine Schachtel pro Tag. Ja, etwa eine Schachtel pro Tag. Ja, eine halbe Schachtel pro Tag. Ja, aber nur zwei bis drei Zigaretten pro Tag. Ja, aber nur im Ausgang. Nein, ich rauche nicht. Nein, ich habe damit aufgehört. Ich rauche nur Shisha. Ich rauche Iqos.

Auch in der Deutschschweiz gibt es bereits in einigen Städten Einschränkungen für Raucherinnen und Raucher. In Chur wurde vor fünfzehn Jahren ein Rauchverbot auf Spielplätzen eingeführt. Gleiches gilt in St. Gallen, Lugano TI, Locarno TI, Liestal BL, Pratteln BL sowie Dietikon ZH. In den Kantonen Zürich und Aargau gibt es Präventionsprogramme zur Förderung von rauchfreien Spielplätzen.

Stefanie de Borba von der Krebsliga äussert sich gegenüber den Zeitungen der Tamedia wie folgt: «Für uns ist es vorerst am wichtigsten, dass die Initiative richtig umgesetzt wird.» Thomas Gächter, Leiter der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich meint, dass ein nationales Rauchverbot schwierig umzusetzen sei. «Für den öffentlichen Raum dürfen nur die Kantone Regeln festlegen.» Heisst: Jeder einzelne Kanton müsste seine Regeln selbst verschärfen.

Wie ist die Lage im Ausland?

Schweden strebt laut den Zeitungen der Tamedia das Ziel an, bis Ende dieses Jahres als erstes europäisches Land komplett rauchfrei zu werden. Laut einer international anerkannten Regel gilt das skandinavische Land dann als rauchfrei, wenn weniger als fünf Prozent der Bevölkerung raucht.

Der französische Präsident Emmanuel Macron will erreichen, dass sein Land bis im Jahr 2032 die erste Generation ohne Raucher hat. Dies soll die unter 20-Jährigen betreffen.