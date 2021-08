Ariel Nicholson ist die erste trans Frau auf dem Cover der US-«Vogue»

«Ich wurde in diese Box gesteckt»

In der Ausgabe erzählt Ariel: «Ich wurde in diese Box gesteckt – trans Model. Und das bin ich zu einem Teil – aber es ist nicht alles, was ich bin.» Damit bezieht sich darauf, dass sie mit dieser Rolle im Rampenlicht steht, seitdem sie 13 ist. Damals war Ariel im Rahmen der Dokumentarreihe «Growing up trans» zu sehen, seitdem setzt sie sich für die Rechte der Community ein.