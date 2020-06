Rassismusvorwurf

Erste Unternehmen distanzieren sich von Mimi Jäger

Mimi Jäger (37) hat sich am Wochenende via Instagram über die Black-Lives-Matter-Demonstrierenden beschwert. Jetzt distanzieren sich Unternehmen wie die Post und Mobiliar von der Influencerin.

«Danke, liebe Demonstranten. Unsere Pläne in der Stadt habt ihr ziemlich durcheinandergebracht», sagt Mirjam «Mimi» Jäger (37) in ihrer Instagram-Story am vergangenen Samstag. Rafael Beutl (34) neben ihr meint: «Das ist einfach nicht cool, Giele.» Und Mimi fügt an: «Jetzt habt ihr dann langsam genug demonstriert.»