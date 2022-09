Liveticker: Erste Vorzeichen für Katar? Diese Spieler nominiert Murat Yakin für die Nati

«Nach mehr als 11 Jahren ist die Zeit gekommen, um meine Nati-Karriere zu beenden», verkündet Mario Gavranovic am Donnerstagabend überraschend auf Instagram. «Ich bin stolz, dass ich dieses Trikot tragen durfte und auf alles, was wir in den letzten Jahren als Mannschaft geleistet haben. Vielen Dank an meine Mitspieler und an alle Leute, die im Hintergrund viel arbeiten und alles für uns bereit machen. Ich werde euch immer verfolgen und wünsche der Nati weiterhin viel Erfolg in der Zukunft.»