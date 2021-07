Weniger Anmeldungen - Erste Zürcher Impfzentren reduzieren Betrieb

1 / 5 Ein Leser (23) ärgert sich, dass sein Termin im Impfzentrum Wetzikon verschoben wurde. Stadt Wetzikon Laut dem Zentrumsleiter Matthias Pfammatter wurden die Termine verschoben, da an den betroffenen Tagen die Anmeldungen ausblieben. Stadt Wetzikon «Wir können das Zentrum nicht öffnen, um nur zehn Personen pro Tag zu impfen», so Pfammatter. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Verschiedene Zürcher Impfzentren erhalten zurzeit weniger Anmeldungen. Das hat Folgen.

Das Impfzentrum Wetzikon hat Termine an zwei Tagen im Juli verschoben, an diesen Tagen bleibt das Zentrum geschlossen.

Auch andere Zürcher Impfzentren haben Massnahmen ergriffen.

Der 23-jährige P.* hätte Ende Juli seine zweite Corona-Impfung erhalten. Doch am Wochenende erhielt er vom Impfzentrum Wetzikon die Benachrichtigung, dass sein Termin um zehn Tage nach hinten verschoben wird. Als Grund wird eine Neuorganisation der Impftage angegeben. «Das verstehe ich nicht», ärgert sich der 23-Jährige, der Anfang August in die Ferien geht. Sein neuer Impftermin sei nun nur wenige Tage davor. «Ich befürchte, dass ich meine Ferien wegen den Nebenwirkungen nicht geniessen kann.» Er will den Termin deshalb verschieben.

Matthias Pfammatter, Leiter des Impfzentrums Wetzikon, bestätigt, dass die Termine von rund zwanzig Personen an zwei Tagen im Juli verschoben werden mussten. Grund dafür seien der schwindende Impfbedarf und die Nachfrage. «Wir können das Zentrum nicht öffnen, um nur zehn Personen pro Tag zu impfen.» Gemäss den Angaben der kantonalen Gesundheitsdirektion haben bis anhin etwa 57 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher die erste Impfdosis erhalten.

Individuelle Lösungen suchen

An den betroffenen Tagen hätten sich jeweils nur wenige Personen über den ganzen Tag verteilt angemeldet gehabt. «Die Kosten des Betriebs können wir uns an solchen Tagen einsparen.» Aus diesem Grund wurden die Impftermine der betroffenen Personen auf einen Tag Anfang August gelegt, an dem bereits mehr Termine gebucht waren. Mit dem Beginn der Sommerferien im Kanton Zürich nächste Woche, seien einzelne Betroffene zum Zeitpunkt ihres neuen Termins im Urlaub. Für diese Personen würde nun eine Lösung gesucht, so Pfammatter. «Wir werden versuchen für die Betroffenen, Termine in Uster oder andernorts zu buchen.»

Das Impfzentrum Bülach hat über die Sommermonate weniger Anmeldungen. Aus diesem Grund seien die Öffnungszeiten gekürzt worden, sagt Sprecher Thomas Langholz. « Die Personen, welche ihre Termine ausserhalb der neuen Öffnungszeiten gebucht hatten, werden auf freie Impftermine umgebucht und telefonisch informiert. »

Personal stark reduziert

Auch das Impfzentrum Meilen bemerkt die schwindenden Anmeldezahlen. «Wir haben aus diesem Grund das Personal stark reduziert», so die Sprecherin Martina Meyer. Die Öffnungszeiten seien bis anhin noch nicht angepasst worden. Da es viele freie Impftermine gibt, bietet das Impfzentrum Meilen neu auch sogenannte Walk-In-Möglichkeiten an. Impfwillige können sich so auch ohne Voranmeldung impfen lassen.

Laut der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich haben die Impfzentren Wetzikon und Bülach Termine von gesamthaft rund 80 Personen verschoben. Begründet werden diese Verschiebungen mit einer tiefen Auslastung an bestimmten Tagen und der Wirtschaftlichkeit. «Falls es zu Terminverschiebungen kommt, wird mit den Betroffenen eine individuelle Lösung gesucht», sagt der Sprecher Patrick Borer.

*Name der Redaktion bekannt