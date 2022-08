Wales: «Erstecht sie, zerquetscht sie» – Briten sollen invasive Flusskrebse töten

Unterscheidung ist schwierig

Helen Carter-Emsell ist Beauftragte für das Pilotprojekt North Wales Resilient Ecosystems, eine Initiative der NWWT zur Bekämpfung invasiver, nicht heimischer Arten wie des US-Signalkrebses. Es habe schon mehrere Versuche gegeben, den Bestand zu reduzieren, doch es sei ein schwieriges Unterfangen, sagte sie gegenüber NorthWalesLive. So habe man versucht, sie in Fallen zu fangen und zu essen – Signalkrebse gelten als Delikatesse – doch die meisten seien noch zu klein gewesen, um sie zu fangen. Ausserdem können die Fallen Otter ertränken. Auch der Aufruf an die Bevölkerung sei nicht ohne Risiko, da diese die Krebsarten möglicherweise nicht unterscheiden könne. Carter-Emsell rufe deshalb dazu auf, die Unterschiede zu lernen, so NorthWalesLive.