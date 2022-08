Auckland, Neuseeland: Ersteigerte Koffer enthielten Leichenteile zweier Kinder

Die Körper der beiden Kinder seien bereits seit einigen Jahren in den Koffern gelegen, sagte Kommissar Tofilau Faamanuia Vaaelua an einer Pressekonferenz.

Am 18. August 2022 gab die neuseeländische Polizei bekannt, dass die Teile von zwei Kindern im Grundschulalter stammten.

In Auckland wurden in mehreren ersteigerten Koffern Leichenteile gefunden.

Die menschlichen Überreste, die in Koffern auf einem Grundstück im Süden Aucklands gefunden wurden, stammen von zwei Kindern. Das bestätigte die neuseeländische Polizei am Donnerstag. Wie Chefermittler Tofilau Faamanuia Vaaelua den Medien sagte, gingen Spurentechniker davon aus, dass die Kinder bei ihrem Tod zwischen fünf und zehn Jahre alt gewesen seien. Über das Geschlecht der Opfer konnte der Ermittler nichts sagen – auch nicht, ob sie miteinander verwandt sind.

Die Kinderleichen waren vor rund einer Woche in zwei Koffern entdeckt worden. Eine Familie aus dem Vorort Clendon Park hatte die Koffer zusammen mit dem Inhalt eines verlassenen Lagercontainers in einer Online-Auktion ersteigert. Einen Tag später war die gesamte Anhängerladung vor der Haustür der Familie parkiert worden. Der üble Geruch aus den beiden Koffern erweckte rasch den Verdacht der neuen Besitzer und Besitzerinnen – sie alarmierten die Polizei.

In den Koffern lagen persönliche Gegenstände der Opfer

Die Gerichtsmediziner seien noch daran, eine Obduktion an den Leichen durchzuführen und setzten DNA-Tests ein, um die verstorbenen Kinder zu identifizieren. In den Koffern seien persönliche Gegenstände gefunden worden, die für die Polizei bei der Identifizierung der Opfer nützlich sein könnten.

Die Ermittlerinnen und Ermittler schalteten auch die internationale Polizeiorganisation Interpol ein. Sie halten es allerdings für sehr wahrscheinlich, dass die Angehörigen der Kinder in Neuseeland zu finden sind.

Familie zog vorläufig aus dem Haus aus

Die Familie, die die Koffer ersteigert hatte, bat um Respektierung ihrer Privatsphäre. Sie erhielt die Unterstützung eines Care-Teams bei der Verarbeitung ihres Traumas. Ein Nachbar sagte der Zeitung «The New Zealand Herald», er passe derzeit auf ihr Haus auf. Wegen des Medienrummels um die grausige Entdeckung in den Koffern habe die Familie Auckland vorübergehend verlassen.