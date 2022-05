Nigeria : Erster Affenpocken-Todesfall in diesem Jahr – Patient war 40 Jahre alt

Der Patient hat Vorerkrankungen gehabt. Die WHO geht nicht davon aus, dass sich die Affenpocken-Fälle zu einer neuen Pandemie auswachsen könnten.

Erstmals in diesem Jahr ist ein Mensch in Nigeria nach einer Infektion mit Affenpocken gestorben. Der 40-jährige Patient habe Vorerkrankungen gehabt und Medikamente eingenommen, die bestimmte Funktionen des Immunsystems hemmen, teilte die nigerianische Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention mit. Mit Stand Sonntag gab es demnach im Jahr 2022 in Nigeria 21 bestätigte Infektionen und 45 Verdachtsfälle.

Nigeria zählt zu jenen Ländern West- und Zentralafrikas, in denen die Affenpocken endemisch sind und in denen es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Ausbrüchen kam. Zuletzt hatte es nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO aber mehr als 250 Affenpocken-Fälle in 23 anderen Ländern gegeben, in denen sie normalerweise nicht vorkommen, viele davon in Europa und den USA.

Bei einem der Infizierten in Europa handelte es sich um einen Mann, der am 4. Mai aus Nigeria eingereist war. Es gebe aber keinerlei Beweise dafür, dass sich der Mann in Nigeria infiziert habe, sagte der Leiter der nigerianischen Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, Ifedayo Adetifa, der Nachrichtenagentur AP.

WHO rechnet nicht mit einer Pandemie

Die WHO geht nicht davon aus, dass sich die Hunderten Affenpocken-Fälle weltweit zu einer neuen Pandemie auswachsen könnten. Die meisten der bisher dokumentierten Fälle seien bei schwulen und bisexuellen Männern und deren Sexualpartnern festgestellt worden, sagte die WHO-Affenpocken-Expertin Rosamund Lewis am Montag. Die Gefahr für die Gesamtbevölkerung sei ihrer Ansicht nach gering. Es gebe allerdings noch viele Unbekannte, vor allem was die Übertragung der Krankheit angehe.

Ein bekannter Infektionsweg ist der enge körperliche Kontakt zu einem Erkrankten. Ob die Affenpocken auch über Geschlechtsverkehr übertragen werden können, sei noch unklar, sagte Lewis. Ebenso müsse untersucht werden, ob auch eine Tröpfcheninfektion oder eine Übertragung durch symptomfreie Träger möglich sei. Grundsätzlich gebe es jedenfalls für jeden potenziell eine Ansteckungsgefahr, unabhängig von der sexuellen Orientierung, sagte Lewis.

