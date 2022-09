Erster Auftritt nach Schock-Video – Cara Delevingne strahlt wieder

Nun zeigte sich die 30-Jährige wieder strahlend an einem öffentlichen Event.

Torkelnd, rauchend und orientierungslos telefonierte sie am Flughafen in Los Angeles.

Model Cara Delevingne geriet kürzlich mit verstörenden Aufnahmen in die Schlagzeilen.

Model Cara Delevingne machte erst kürzlich mit Aufnahmen auf sich aufmerksam, die nach ihrem Besuch beim Burning-Man-Festival entstanden sind. Zu sehen ist Delevingne, wie sie orientierungslos und ohne Schuhe am Flughafen Los Angeles herumtorkelt und telefoniert. Dabei fällt ihr das Handy aus der Hand. Ein Anblick, der viele Fans und Freunde in Sorge versetzte. Doch steht es gar nicht so schlimm um die 30-Jährige, wie ihr Umfeld zuvor behauptet hatte?