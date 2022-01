Deutsche Bahn – Erster Batteriezug mit Passagieren an Bord wird getestet

Die DB will bis 2040 klimaneutral sein.

Solche Züge sollen in Zukunft auf Regionalstrecken zum Einsatz kommen.

Die Deutsche Bahn (DB) testet ab Montag in Baden-Württemberg erstmalig einen von Alstom entwickelten vollständig batteriebetriebenen Zug im Regionalverkehr. «Wir arbeiten seit 2016 gemeinsam an einer effizienten, kostengünstigen Batterietechnologie zur Überbrückung der nicht-elektrifizierten Lücken im deutschen Schienennetz», erklärte der Alstom-Chef für die deutschsprachigen Märkte, Müslüm Yakisan, am Freitag. Der Test im Fahrgastbetrieb werde «wichtige Daten liefern».