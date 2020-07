Video aus der Quarantäne

Erster Corona-Fall beim FCZ – jetzt spricht Mirlind Kryeziu

Er ist beim FC Zürich als Erster positiv auf das Coronavirus getestet worden. In einem Instagram-Video wendet sich Mirlind Kryeziu an die Fans.

Kryeziu meldet sich via Instagram und sagt, dass er keine Symptome habe und sich fit fühle. (Video: m.kryeziu31 via Instagram)

FCZ-Innenverteidiger Mirlind Kryeziu hat sich aus seiner Isolation zu Hause gemeldet. Der 23-Jährige, der am Freitag als Erster positiv auf das Coronavirus getestet worden war und damit eine Kettenreaktion auslöste, wandte sich in einem Instagram-Video an die Fans.